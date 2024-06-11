واقعة محرجة قبل السفر إلى ألمانيا .. قميص منتخب إنجلترا يدهس بالأقدام في برمنجهام!

اللاعبون كانوا في حالة صدمة

تعرض المنتخب الإنجليزي المسافر إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، إلى موقف محرج كشف عن حالة الفوضى في مطار مدينة برمنجهام.

ويستعد منتخب إنجلترا "وصيف النسخة الأخيرة"، للمشاركة في بطولة أمم أوروبا، حيث يخوض مباراته الأولى أمام صربيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا سلوفينيا والدنمارك.

ووفقًا لمقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تعرضت بعثة المنتخب الإنجليزي إلى موقف محرج لدى وصولها مطار برمنجهام، حيث كانت في طريقها إلى مطار إيرفورت فايمار في ألمانيا

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وفور صعودهم إلى الطائرة، رأى نجوم إنجلترا ملابسهم ملقاة على المدرج قبل أن تتحرك الطائرة، وذلك بعد سقوط حقائبهم من المكان المخصص لها، حتى أن أغلب الحقائب تحطمت وخرجت الملابس منها.

وأشارت "ذا صن" إلى أن اللاعبين كانوا في حالة صدمة عندما نظروا من النوافذ ونظروا إلى المدرج، حيث تُركت ملابس العديد من النجوم ملقاة على المدرج بينما هرع موظفو المطار لالتقاطها.

وأضافت: "تناثرت القمصان البيضاء والسترات السوداء على الأرض قبل تحميلها في المخزن. كانت الصناديق الكرتونية مكدسة فوق بعضها البعض ويبدو أنها تتحطم، حتى أن حقيبة سقطت على الأرض وداس عامل الأمتعة على قميص منتخب إنجلترا".

وختمت: "مطار برمنجهام هذا الأسبوع أصبح كابوسًا، هناك واحدة من 5 حقائب فشلت في الحصول على الضوء الأخضر من الأمن، مما أدى إلى تأخير في موعد إقلاع الطائرة يتراوح بين 20 و70 دقيقة".