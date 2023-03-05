واقعة لم تحدث منذ الكالتشيوبولي .. مورينيو يتعرض للسب من حكم!

رفع الإيقاف عن مورينيو قبل مواجهة اليوم بين روما ويوفنتوس!

قررت محكمة الاستئناف الرياضية الإيطالية، في تطور سريع تعليق قرار إيقاف المدير الفني لفريق روما البرتغالي جوزيه مورينيو لمدة مباراتين.

ووفقًا لهذا القرار سيكون مورينيو متواجدًا في قيادة روما أمام منافسه يوفنتوس ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي مساء اليوم.

وكانت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإيطالي قد قررت إيقاف جوزيه مورينيو لمدة مباراتين بعد الأحداث التي شهدتها مباراة روما ضد كريمونيزي، وطرده من المباراة بسبب اعتراضه على الحكم.

وأكدت محكمة الاستئناف في بيانها أنها تريد انتظار انتهاء التحقيقات من قبل المدعي العام للاتحاد والذي استمع إلى مورينيو وأربعة أعضاء آخرين من روما، ولم يستمع بعد إلى الحكم الرابع ماركو سيرا، والذي كان قد دخل في مشادة لفظية مع مورينيو أثناء وبعد المباراة.

وذكرت التقارير الصحفية أن الحكم هو من وجه إهانات للمدير الفني لفريق روما وليس البرتغالي هو المخطئ.

وجاء في البيان: “نرى بأن الاستئناف ليس جاهزًا للبت فيه بعد، لأن من الضروري التحقيق في كل ملامح القضية المعنية، والتي لم يتم استكشافها بشكل كافي حتى الآن وأيضًا بسبب صعوبة الحصول على توضيح من الحكم سيرا، وسيتم عقد جلسة استماع جديدة يوم 10 مارس القادم”.

وقدم محامين نادي روما العديد من مقاطع الفيديو التي تؤكد قيام سيرا بسب مورينيو، ولم يحدث هذا لحكم منذ الكالتشيوبولي، في عام 2006 وإذا ثبتت إدانة الحكم بسلوك غير لائق فقد يواجه قرارًا بالاستبعاد الطويل والخروج قائمة حكام الدوري الإيطالي إلى الأبد.