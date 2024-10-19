"إنها حملة مدبرة".. جماهير أتلتيكو تنفجر ضد "مؤامرة" ريال مدريد!

ماذا يحدث في إسبانيا؟

أشعلت موقعة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو الشهر الماضي شرارة فتنة لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن على كرة القدم الإسبانية.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن الجولة الثامنة من الليجا، العديد من الأحداث المثيرة للجدل، إذ ألقت مجموعة أولتراس أتلتيكو المقذوفات على حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، ما تسبب في توقف المباراة عدة دقائق.

تسارعت الأحداث عقب المباراة بدءًا من العقوبات التي فرضتها لجنة المسابقات على النادي (إغلاق جزئي لأحد المدرجات وغرامة مالية 45 ألف يورو)، والتي خففتها لجنة الاستئناف (إلى مباراة واحدة و3 آلاف يورو)، مرورًا باقتراح لجنة مكافحة العنف (منع الجماهير 5 مباريات)، وصولًا إلى قرار إدارة أتلتيكو بعدم بيع تذاكر المباريات الخارجية لمشجعي المدرج (الذي ألقى المقذوفات).

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وأجرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية استطلاعًا لرأي مشجعي أتلتيكو، الذين أكدوا أن "الخصم التقليدي، بقيادة فلورنتينو بيريز، هو من يقف وراء تصعيد هذه الأزمة".

وقال أحد كبار مشجعي أتلتيكو: "بما أنه لم يكن هناك قضية فينيسيوس، فقد اضطروا إلى اللجوء إلى شيء يحدث في جميع الملاعب منذ سنوات، وبالصدفة يتم معاقبته فقط عندما يكون هناك من نعرفه جميعًا، كما حدث مع فالنسيا".

وأضاف: "إنها حملة مدبرة من قبل مجموعة مؤيدة للفريق المجاور. لو كان فريقًا آخر، لما كان هناك كل هذا الضجيج. يحاولون تشويه سمعة جماهير أتلتيكو".