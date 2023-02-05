واقعة غريبة .. نجم أتلتيكو يسجل عقب استبداله!

عاش الأرجنتيني أنخيل كوريا لحظات مميزة بسبب مراجعة VAR لهدفه أمام خيتافي؛ إذ احتفل بالهدف بعدما استُبدل.
وكان كوريا قد سجل في شباك خيتافي تحديدًا بالدقيقة 59:40 لكن الهدف لم يُحتسب واستبدله مدربه دييجو سيميوني بزميله يانيك كاراسكو في في الدقيقة 60 و15 ثانية.
مراجعة الفيديو للهدف استمرت عقب خروج اللاعب بدقيقة و25 ثانية حتى أعلن الحكم ماتيو لاهوز احتساب الهدف.
قرار الحكم صاحبه احتفالات من لاعبي أتلتيكو صوب صاحب الهدف كوريا الذي كان موجودًا وقتها على مقاعد البدلاء.
فرحة كوريا لم تكتمل فخيتافي تعادل قبل النهاية بسبع دقائق من ركلة جزاء ليرفع أتلتيكو رصيده إلى النقطة 35 في المركز الرابع بفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة الذي سيستقبل إشبيلية اليوم الأحد.
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