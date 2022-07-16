واقعة غريبة .. بطلة أولمبية في التزلج تشارك في أمم أوروبا!

حياة رياضية بحتة!

لا يعد المنتخب الفنلندي للسيدات من المنتخبات المرشحة في أمم أوروبا 2022 المقامة حالياً في إنجلترا، ولكن لفت الأنظار بسبب حالة فريدة في صفوفه.

المنتخب الذي يتذيل مجموعته الثانية بصفر من النقاط، ويلعب السبت مع المتصدرة ألمانيا يضم بين صفوفه لاعبة وبطلة أولمبية هي إيلي بيكويامسا.

ما هي قصة إيلي لاعبة فنلندا؟

تعد حالة إيلي فريدة من نوعها كونها تلعب ليس فقط رياضة واحدة وهي كرة القدم، ولكنها نجمة وبطلة في رياضة أخرى هي التزلج على الجليد.

مدافعة فنلندا، 22 عاماً، تلعب مع بلادها كرة القدم منذ 2019، ولكنها في الأساس لاعبة تزلج على الجليد، وتُوجت بالميدالية البرونزية في أولمبياد 2016 للشباب.

🏂 ⚽ Representing her country at not one but two sports!



Finland's Elli Pikkujämsä won a silver medal for snowboarding at the Winter Youth Olympic Games in 2016. Here, she discusses the two sports and what made her focus on football: ⤵️#WEURO2022 #FIN — UEFA (@UEFA) July 16, 2022

ماذا تقول إيلي عن قصتها الفريدة وممارستها للعبتين؟

وتحدثت لاعبة فنلندا لموقع "يويفا" عن التجربة الفريدة: "قمت بالتزحلق بسن صغيرة، وشاركت بالألعاب الأولمبية وبطولة العالم للشباب، اللعبتان مختلفتان، ولكن التزلج يساعدني في الكرة لأنه يقوي عضلات الجزء السفلي ويزيد قوتك الذهنية".

وأضافت: "ألعب الكرة منذ السابعة، ومنذ ذاك الحين أمارس اللعبتين، مريت بفترة مشكلة في هويتي خصوصاً بعد ترك التزلج، المهم هو أن تتمتع بما تفعل، هذه هي نصيحتي".

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