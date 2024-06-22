واقعة غريبة .. إصابة خفيتشا كفاراتسخيليا ونجم جورجيا في الإحماء قبل مواجهة تشيكيا

حالة من الذعر لدى الجماهير

كابوس من العيار الثقيل تلقاه المنتخب الجورجي، قبل مواجهة تشيكيا في الجولة الثانية لدور المجموعات من يورو 2024.

جورجيا تخوض هذا اللقاء وهي تطمح في الفوز، بعد تعرضها للهزيمة بنتيجة 3/1 أمام تركيا في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نابولي، تسبب في حالة من الذعر لجماهير بلاده، وذلك لمعاناته من إصابة أثناء عمليات الإحماء، حيث تلقى بعض العلاج بعد سقوطه وعاد بشكل طبيعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لاعب آخر تعرض للإصابة في جورجيا وهو جيورجيس ميكاوتادزي، حيث شوهد وهو يمشي بصعوبة لتظهر الشكوك حول جاهزيته، ولكنه نهض واستمر في التشكيل الأساسي للفريق.

جدير بالذكر أن جورجيا تقع في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة السادسة بلا رصيد من النقاط بالتساوي مع تشيكيا، بينما يتقاسم كل من البرتغال وتركيا الصدارة بـ3 نقاط.