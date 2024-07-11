واقعة غريبة مع ابنته .. رسالة خاصة من ملك إسبانيا لجافي قبل نهائي اليورو!

نجم برشلونة يواصل عملية التعافي من الإصابة

حرص الملك فيليبي السادس على توجيه رسالة خاصة إلى النجم الإسباني جافي، قبل خوض بلاده نهائي يورو 2024 أمام إنجلترا يوم الأحد القادم، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

جافي الذي يغيب عن المشاركة في اليورو بسبب الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي، تواجد في حفل توزيع جوائز مؤسسة أميرة جيرونا وتحدث مع ملك إسبانيا بشكل شخصي، بالحدث الذي أقيم في مركز كوستا برافا للمؤتمرات في يوريت دي مار، بحضور الملكة ليتيزيا والأميرة إنفانتا ليونور أيضًا.

وقال الملك بصورة ودية لجافي وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"أراك في نهائي برلين، لا يمكنك تفويته، أنت جزء من هذا الفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق منفصل، تطرقت الصحيفة إلى حقيقة أن الأميرة ليونور ابنة الملك فيليبي، تعتبر من أشد المعجبين بجافي، واستشهدت بالواقعة الغريبة التي حدثت في نوفمبر 2022، عندما نزل الملك إلى غربة غرفة ملابس إسبانيا لتهنئة الفريق بالفوز على كوستاريكا 7/0 في المباراة الافتتاحية له لكأس العالم في قطر، وطلب من جافي الحصول على قميصه من أجل ابنته.

وقام وقتها جافي بتلبية طلب الملك فيليبي ومنحه قميصه الذي يحمل الرقم 9، مع قيام جميع اللاعبين بالفريق بالتوقيع عليه.

جدير بالذكر أن جافي البالغ من العمر 19 سنة يواصل عملية تعافيه من التمزق الكامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، وهي الإصابة التي تعرض لها في 19 نوفمبر الماضي أمام جوروجيا، وتسببت في ابتعاده عن ما تبقى من موسم 2023/2024 مع برشلونة وجعلته يغيب كذلك عن اليورو.