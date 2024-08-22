"واضح جدًا.. مباشر ومختلف".. نجم ليفربول يقارن بين يورجن كلوب وأرني سلوت!

المدرب الهولندي يصنع الحدث..

تحدث الهولندي الدولي كودي جاكبو نجم ليفربول عن أهم الفوارق في التدريب بين المدرب السابق للريدز الألماني يورجن كلوب والمدرب الحالي الهولندي أرني سلوت.

وقال جاكبو لـ Sport Nieuws: "العديد من الأشياء تغيرت بالمقارنة بكلوب، ولكنه (سلوت) ترك انطباعًا جيدًا للغاية، ليس بالضروري أن يكون أفضل أو أسوأ، ولكن كل شيء تغير".

وأضاف: "الموسم الماضي كان مختلفًا، ولكن هذا كان مفيدًا بالنسبة لنا، سوف نتجاوب مع النظامين على أي حال، قد يستلزم بعض الوقت بالطبع".

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وأردف: "سلوت أمين للغاية ومباشر، وهذا مفيد للاعبين، تعرف بالضبط أين تقف بالنسبة للمدرب، المباريات في المعسكر التحضيري كانت جيدة، وقد فزنا بالمباراة ضد إبسويتش تاون، نمضي خطوة بخطوة وسنكتشف كم كان مهمًا الفوز بكل النقاط".

وختم قائلًا: "إذا استمررنا على نفس الوتيرة، فسوف نحظى بعام رائع!".

وفاز ليفربول على إبسويتش تاون 2-0 في افتتاح مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي، في لقاء سجل فيه ديوجو جوتا ومحمد صلاح هدفي فريق المدرب أرني سلوت، وشارك خلاله جاكبو خلال 11 دقيقة من الوقت الأساسي.