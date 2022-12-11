واحدة تكفي! بونو يسلم جائزة رجل المباراة للنصيري

حارس عرين أسود الأطلس يواصل التعملق في قطر

شهدت كواليس مباراة المغرب مع البرتغال بادرة حسنة من حارس أسود الأطلس ياسين بونو مع زميله يوسف النصيري صاحب هدف الانتصار.

المغرب فاز السبت على سيليساو أوروبا بهدف نظيف سجله مهاجم إشبيلية، ليكتب التاريخ بالعبور للمرة الأولى نحو نصف نهائي المونديال.

وتم اختيار بونو رجل المباراة من قبل الجمهور عبر التصويت الذي يجريه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر صفحته وحساباته على مواقع التواصل.

ولكن حامي عرين المغرب اختار إهداء الجائزة لزميله في المنتخب وإشبيلية النصيري بسبب الهدف الحاسم الذي سجله وفاز به الفريق وعبر لنصف النهائي.

وسبق وفاز بونو بجائزة أفضل لاعب في المباراة عن اللقاء قبل الماضي ضد إسبانيا بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيحية قادت بلاده للتواجد بربع النهائي.