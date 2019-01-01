وائل جمعة يحيى ذكرى اعتزاله والتتويج بكأس السوبر الإفريقي

وائل جمعة يمتلك تاريخ حافل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استعاد وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى اعتزاله كرة القدم، بعد تتويج الفريق الأحمر بكأس السوبر الإفريقي.

الأهلي حصل على كأس السوبر الإفريقي عام 2014، بعد الفوز على الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونشر وائل جمعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة وهو يحمل كأس السوبر الإفريقي.

في مثل هذا اليوم من 5 سنين و بالتحديد في 20 فبراير 2014 حققنا كأس السوبر الافريقي السادس للأهلي و كان على النادي الصفاقسي🏆



بعدها اعلنت اعتزالي و لكن الحمد الله لم نعتزل حب الأهلي و حب الكرة ❤@AlAhly pic.twitter.com/eE7pY5TpS5 — Wael Gomaa (@WaelGomaa) February 20, 2019

وعلق جمعة عليها قائلًا: "في مثل هذا اليوم من 5 سنين و بالتحديد في 20 فبراير 2014 حققنا كأس السوبر الافريقي السادس للأهلي و كان على النادي الصفاقسي".

"بعدها اعلنت اعتزالي و لكن الحمد الله لم نعتزل حب الأهلي و حب الكرة".

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وحصل وائل جمعة مع الأهلي على 30 بطولة، حيث حصل على الدوري المصري 8 مرات، وكأس مصر 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 6 مرات وكأس السوبر الإفريقي 6 مرات وكأس السوبر المصري 7 مرات، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية 2006.