وائل جمعة: الجيل الحالي لمصر تعرض لظلم وهذا ما يميزنا عنهم

قائد دفاع الفراعنة في الجيل الذهبي يكشف الفارق بين الجيلين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح وائل جمعة لاعب منتخب مصر السابق، الفارق بين الجيل الذهبي للفراعنة والجيل الحالي، مشيراً إلى أن الجيل الحالي عليه تعرض لظلم بسبب عدم إقامة المباريات في الدوري بجمهور.

ويستعد الفراعنة لانطلاق كأس الأمم الأفريقية، في العاشرة مساءً اليوم على استاد القاهرة أمام زيمبابوي.

وقال جمعة في تصريحات قبل اللقاء: "الجيل الحالي عليه ضغط كبير بسبب أن البطولة في مصر، ولكن هذا المنتخب خاض تجربة كأس العالم والتي كانت تعد تمهيداً للبطولة".

وواصل: "ولكنهم ظلموا بسبب غياب الجمهور، يوجد لاعبون محترفون في أوروبا فبالتالي قلة التجمعات عكس جيلنا الذي كان أهم ما يميزه هو أنه قريباً من بعض باستمرار".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى أن يبدأ المنتخب المصري، البطولة بشكل قوي كي يزيل الضغوطات من عليه".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يلعب في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كلاً من زيمبابوي، وأوغندا بالإضافة إلى الكونغو.