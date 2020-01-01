وأخيرًا.. لم شمل ريال مدريد للمرة الأولى بعد كورونا

الاجتماع الأول منذ مدة طويلة..

عقد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اجتماعًا مع لاعبيه للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الفيديو كما تجري العادة هذه الأيام.

كرة القدم حول العالم توقفت إلى أجل غير مسمى، إلى جانب فرض الحكومات عزلًا صحيًا للجميع خشية تناقل العدوى، مما منع التدريبات والاجتماعات بمختلف أشكالها الجماعية.

زيدان اليوم قرر أن يلم شمل فريقه مرة أخرى، وأجرى مكالمة بالفيديو بينه وبين جميع أفراد قائمة النادي الملكي، وكان الهدف من ذلك إنسانيًا، إذ لم يتم التطرق على الإطلاق للحديث حول كرة القدم.

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اطمأن زيزو من خلال هذه المكالمة على حال الجميع صحيًا ونفسيًا وأرسل لهم الدعم في عزلتهم، إلى جانب تشجيعهم على عبور هذه الفترة الصعبة من عمر العالم والعودة بصورة أقوى.

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في الوقت نفسه فقد حثّ المعد البدني لريال مدريد اللاعبين على الاستمرار في التدرب بانفراد وكأنهم يتدربون سويًا في معقل تدريبات الملكي في سبيل الحفاظ على لياقتهم البدنية كما هي.

يذكر أن ريال مدريد قد خضع لفترة من العزل بعد تأكد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بكورونا مع استخدام فريق الكرة لنفس المرافق، لكن في النهاية تأكد عدم إصابة أي منهم بهذا الوباء.

كما تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا أكدا على عودة المنافسات وعدم إلغاء البطولات، على أن يُحدد موعد العودة بمجرد اجتياز إسبانيا للمرحلة العصيبة التي تعيشها حاليًا.