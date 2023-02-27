"هُرَاء".. وكيل صلاح يرد على مغاردته ليفربول في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

رد وكيل محمد صلاح نجم ليفربول على مزاعم أن الجناح المصري قد يغادر الأنفيلد إذا فشل الريدز في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا جدد عقده الصيف الماضي ليبقى في أنفيلد حتى يونيو 2025 بعد توقيعه أكبر صفقة في تاريخ النادي.

ليفربول عانى هذا الموسم ويتأخر بتسع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال، كما عانى صلاح أيضًا من موسم مخيب للآمال حتى الآن.

ونشر موقع "Fichajes" الإسباني أن صلاح سيكون مستعدًا للرحيل إذا لم يتواجد ليفربول ضمن المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تغريدة صباح الإثنين وصف رامي عباس عيسى وكيل صلاح الشائعة بأنها "هُرَاء".

وغرد رامي عباس عبر حسابه على "تويتر": "هذا هُرَاء، لم يتم مناقشة هذا أو التفكير فيه، عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لم يخطر ببالنا حتى''.

يذكر أن ليفربول تبددت آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عن طريق التتويج بالبطولة بعد أن خسروا 5-2 أمام ريال مدريد، في أسوأ هزيمة أوروبية على أرضهم في تاريخهم.