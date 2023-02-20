هيو جاكمان ينافس ريان رينولدز .. صراع هوليوود ينتقل إلى الدوري الإنجليزي!

كيف سينتقل صراع هوليوود إلى الدوري الإنجليزي؟

كشف ممثل هوليوود هيو جاكمان أنه كان بإمكانه شراء أحد منافسي نادي ريكسهام على خلفية استحواذ زملائه من نجوم التلفزيون ريان رينولدز وروب ماكيلهيني.

وأصبح رينولدز، في عام 2021 شريكًا في ملكية فريق ريكسهام الويلزي بعد الانتهاء من عملية استحواذ إلى جانب صديقه وزميله النجم التمثيلي ماكيلهيني.

وقال جاكمان، في تصريحات تليفزيونية له أنه كان بإمكانه نقل هذا التنافس إلى كرة القدم مقابل جنيه إسترليني واحد فقط.

واعترف في حديثه على قناة "BBC" أمس الأحد، أنه عندما اشترى ريان هذا الفريق تلقى أكثر من عرض من منافسي ذلك الفريق مقابل 1 جنيه إسترليني للدخول كمالك مشارك و قد أغراه العرض.

وتابع: "هذا الأمر برمته من دخول الغرباء وشراء فرق كرة القدم يبدو الأمر بسيطًا، لا أعرف إنه سهل".

وأضاف: "لقد قررت أن أذهب خطوة أخرى إلى الأمام وسأحاول في الواقع الخروج مع الفريق".

جاكمان من مشجعي فريق نورويتش سيتي وقد قال إنه يرغب في تسجيل هدف في مرمى ريكسهام والمحبوب رينولدز.

وواصل تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنني إذا كنت أرغب حقًا في التمسك بريان رينولدز، فعندئذ إذا لعب ريكسهام أمام نورويتش أعتقد أنه سيكون من الأفضل لو كنت أتجه للفائز".

وبعد جولة شجاعة في كأس الاتحاد الإنجليزي حيث تغلبوا على فريق البطولة كوفنتري سيتي وأجبروا فريق الدوري الإنجليزي الممتاز السابق شيفيلد يونايتد على إعادة المباراة يتركز الاهتمام الآن فقط على الترقية المحتملة إلى دوري كرة القدم.

وقد حدد رينولدز سابقًا طموحاته الضخمة لناديه قائلًا: "في غضون 10 سنوات كانت الخطة وستظل دائمًا الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا كان من الممكن نظريًا الانتقال من الدرجة الخامسة إلى الدوري الممتاز فلماذا لا نحاول؟".