هيرموسو تتحدث أخيرًا: لم أوافق على قبلة روبياليس.. الأدرينالين هو السبب!

نجمة منتخب إسبانيا تتحدث بحزن شديد

أخيرًا، تحدثت جيني هيرموسو عن لقطة لويس روبياليس في قضية "القبلة" الشهيرة في أعقاب نهائي كأس العالم للسيدات الذي توجه به إسبانيا.

وقالت هيرموسو، في تصريحات لبرنامج "كوديجو 10" بقناة "تيليسنكو" الإسبانية: ""في تلك اللحظة (القبلة) لم يكن لدي الوقت للرد، أنا لا أستحق أن أعيش كل هذا".

وأردفت: "لقد كنت في حالة صدمة، خصوصًا مع حدث تاريخي كلفنا حياتنا لتحقيقه (تحقيق كأس العالم) لم أكن أتوقع حدوث ذلك في أي وقت من الأوقات".

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وأضافت: "بسبب الأدرينالين، احتضنته (روبياليس)، لقد كان شخصًا جديرًا بالثقة ولم يتوقع أحد ذلك، مهما كان الأمر عفويًا".

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وأكدت: "ظل يطلب مني حمايته (روبياليس) ومساعدته، لقد شوهوا صورتي، وشعرت ألا أحد يحميني".

وعادت لتؤكد: "أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي وقت على القبلة التي أعطاني إياها ولم أسع بأي حال من الأحوال إلى تشجيع الرئيس. أنا لا أتسامح مع التشكيك في كلامي، ناهيك عن أن يخترعوا كلمات لم أقلها.