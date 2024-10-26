عودة قاهر الأرجنتين .. اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع هيرفي رينارد لقيادة منتخب السعودية

رينارد سيعود لقيادة الأخ

أصبح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على بُعد خطوات بسيطة جدًا من العودة مرة أخرى لقيادة المنتخب السعودي، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وأعلن اتحاد الكرة السعودي يوم الخميس الماضي، عن إقالة مانشيني، بسبب النتائج السلبية الأخيرة، خاصة بعد الهزيمة أمام اليابان بهدفين دون رد، والتعادل السلبي مع البحرين، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن اتحاد الكرة السعودي حدد اسم الفرنسي هيرفي رينارد للتعاقد معه، من أجل العودة لقيادة الأخضر مرة أخرى كونه الخيار الأفضل ضمن المدربين المتاحين.

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وأوضحت الصحيفة أن اتحاد الكرة السعودي سيُعيد رينارد مرة أخرى لتدريب الأخضر، بعد تجربته الأولى، خاصة بعدما قاده للصعود إلى كأس العالم 2022، والذي حقق فيه الانتصار التاريخي على الأرجنتين.

وكان رينارد قد تولى تدريب الأخضر السعودي خلال الفترة من بين عامي 2019 و 2023، ولكنه فضّل الرحيل قبل نهاية عقده، بعد تلقيه عرضًا من جانب منتخب فرنسا للسيدات.