هيرفي رينارد مستاء: كيف تريدون تطوير الكرة النسائية في فرنسا بهذه الطريقة؟!

المدرب الفرنسي حقق الانتصار في مباراتين مع منتخب بلاده للسيدات، لكن هناك ما يغضبه

مباراتان فقط خاضهما الفرنسي هيرفي رينارد على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا للسيدات، لكنهما كانتا كفيلتين لإثارة استيائه.

سيدات فرنسا حققن الفوز مع رينارد أمام كولومبيا 5-2، وأمس الثلاثاء أمام كندا 2-1، وديًا استعدادًا لكأس العالم للسيدات، الذي ينطلق في يوليو المقبل.

لكن ما أثار غضب المدرب هو توقيت المباريات وتزامنه مع مباريات دوري أبطال أوروبا، إذ تزامنت مواجهة كندا مع لقاءات ربع النهائي الأوروبي بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، وبنفيكا وإنتر ميلان.

وعقب مواجهة كندا، قال رينارد خلال المؤتمر الصحفي: "إذا أردنا النهوض بكرة القدم النسائية، والتي تستحق منا ذلك، أعتقد أنه يمكننا أن نحسن من روزنامة المباريات، كان من الممكن أن نلعب يوم الخميس الماضي مواجهة كولومبيا بدلًا من الجمعة، ونواجه كندا يوم الإثنين بدلًا من أمس الثلاثاء".

وأضاف: "كان علينا أن نتجنب اللعب في توقيت تقام به مباريات دوري الأبطال، وخاصةً مباراة بحجم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، هذا إذا أردنا أن نمضي قدمًا نحو النهوض بالكرة النسائية!".

يذكر أن منتخب فرنسا للسيدات يخوض منافسات المونديال في يوليو المقبل ضمن المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا جامايكا، البرازيل وبنما.