هيرفي رينارد مبررًا رحيله عن السعودية: لم يعد لدي ما أقدمه!

رحيل مفاجئ صدم الجميع، لكن للمدرب الفرنسي مبرراته سواء كانت مقنعة للجماهير أم لا!

shahid

خرج الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، مبررًا رحيله المفاجئ عن الأخضر، موضحًا أنه لم يعد لديه ما يقدمه بعدما نقل الصقور لمرحلة متقدمة للغاية.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء، رحيل الفرنسي بطلب منه، رغم أن عقده من المفترض أن ينتهي في عام 2027م. (طالع التفاصيل)

وقال رينارد، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أشكر كل من دعمني خلال هذه الفترة الرائعة في السعودية، لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار، لكن أود أن أشكر الحكومة ووزارة الرياضة، وبالتأكيد شكر خاص لياسر المسحل؛ رئيس اتحاد الكرة، لقد كان تعاونًا رائعًا كذلك مع الأمين العام لاتحاد القدم إبراهيم القاسم، لقد أمضينا وقتًا رائعًا معًا، أيضًا أود أن أقدم شكري لجميع الطواقم، خاصة المساعد المحلي محمد أمين، لقد كان استثنائيًا ورائعًا".

وأضاف: "في التصفيات تصدرنا المجموعة على حساب اليابان وأستراليا، وفي المونديال، بدأنا بانتصار أمام الأرجنتين، في مباراة أعتقد أنها ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير السعودية، وقدمنا مباراة رائعة أيضًا أمام بولندا، لكننا لم نحصل على نتيجة إيجابية، التجربة كانت رائعة، وأتمنى لكم التوفيق في كأس آسيا 2024م، سوف أدعمكم وبالتأكيد إذا كنت قادرًا على الحضور في المدرجات، سأفعل، لأنكم ستبقون في قلبي دائمًا".

بينما استطرد موضحًا سبب رحيله، في تصريحاته لـ"الميدان الرياضي": "أعتقد أنني قدمت كل ما لدي للمنتخب السعودي، ولن أستطيع تقديم أفضل مما قدمته، لقد نجحت في نقل المنتخب إلى مرحلة متقدمة، كان يجب أن أكون صادقًا مع الجميع".

جدير بالذكر أن التقارير تؤكد أن منتخب فرنسا للسيدات هو وجهة رينارد المقبلة، وبراتب أقل بكثير مما يتقاضاه مع الأخضر، ليزيد الشكوك حول أسباب رحيله.

Shahid