قبل بداية التوقف .. تعديل عاجل من هيرفي رينارد في قائمة منتخب السعودية

تعرف على تعديل رينارد في قائمة الأخضر

أجرى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، تعديلًا عاجلًا على قائمة الأخضر، قبل انطلاق فترة التوقف الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان رينارد قد أعلن عن قائمة الأخضر، استعدادًا لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقرر رينارد استبعاد مدافع الاتحاد عبد الإله العمري من قائمة الأخضر، وضم عون السلولي مدافع التعاون بدلًا منه، بعد إصابة الأول خلال مباراة فريقه ضد العروبة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وشهدت مواجهة الاتحاد ضد العروبة، تعرض العمري للإصابة بنهاية الشوط الأول، حيث شارك بدلًا منه دانيلو بيريرا بالدقيقة 45+4.

ويدخل الأخضر مباراتيه ضد أستراليا وإندونيسيا وعينه على تحقيق الانتصار، من أجل الاقتراب من الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أستراليا الوصيف برصيد 5 نقاط، بينما يتصدر المجموعة اليابان بـ10 نقاط.