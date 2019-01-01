هيجواين ينوي الاعتزال في يوفنتوس رغم رغبة عائلته

عائلة هيجواين تريد أن يعتزل ابنها في الفريق الذي بدأ فيه مسيرته

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح والد اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أن نجله ينوي الاعتزال في فريق السيدة العجوز الإيطالي.

وانضم هيجواين، إلى يوفنتوس من جديد هذا الصيف، تحت قيادة المدير الفني ساري بعد رحلة إعارة مع ميلان وتشيلسي.

وارتبط اسم المهاجم صاحب الـ 31 عاماً، بالانتفال إلى روما الإيطالي، ولكن والد اللاعب يعتقد أن ابنه سيعتزل في صفوف السيدة العجوز.

وقال خورخي والد هيجواين: "جونزالو في مكان جيد، لديه عامين في عقده مع يوفنتوس، ولكن نحن كعائلته نود أن ينهي مسيرته في ريفر بليت الأرجنتيني".

وأوضح: "لديه علاقة رائعة مع المدير الفني للفريق الأرجنتيني".

وبدأ هيجواين مسيرته مع ريفر بليت، لمدة عام في الفترة من 2005 إلى 2006 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ومنه إلى نابولي ثم يوفنتوس.