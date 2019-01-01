هيجواين ينضم إلى قائمة مصابي يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

بعد دي تشيليو وبيانتش وكوستا ودانيلو.. إصابة هيجواين تزيد من متاعب يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

زاد جونزالو هيجواين من متاعب يوفنتوس قبل المواجهة المرتقبة له أمام أتلتيكو مدريد في افتتاح مواجهاته في دوري أبطال أوروبا بعدما أثيرت الشكوك حول مشاركته في المباراة.

ويعاني هيجواين من مشاكل في الفخذ، ومن المفترض أن يخضع للفحوصات الطبية النهائية لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة الروخيبلانكوس من عدمها، في الوقت الذي تبدو فيه فرصه ضئيلة للحاق بها.

وانضم هيجواين إلى قائمة المصابين في يوفنتوس والتي اتسعت لتشمل 5 لاعبين على الرغم من مرور 3 جولات فقط من عمر الدوري الإيطالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأصيب دي تشيليو في مواجهة نابولي قبل فترة التوقف الدولي، قبل أن يتعرض دوجلاس كوستا وميراليم بيانيتش ودانيلو للإصابة في مباراة فيورينتينا الأخيرة.

وبذلك تضاعفت معاناة يوفنتوس، فبعدما فقد مدربه ماوريسيو ساري في أول مباراتين في الموسم الجديد بسبب إصابته بالتهاب رئوي، خسر نقطتين هامتين أمام فيورنتينا و5 من أهم لاعبيه.

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يذكر أن يوفنتوس سيلعب أمام أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو مساء الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، ثم سيعود لاستضافة هيلاس فيرونا في منافسات الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.