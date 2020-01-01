هيجواين يتجاهل رونالدو ويُعظِّم في ميسي!

يُثير الجدل حقًا..

أخذ جونزالو هيجواين، مهاجم إنتر ميامي، في الثناء على ليونيل ميسي وامتداحه، فيما تجاهل كريستيانو رونالدو تمامًا خلال تصنيفه لأفضل المهاجمين الحاليين والسابقيين في عالم كرة القدم.

هيجواين أثار جدلًا واسعًا بهذا التجاهل، فمن المعروف أن علاقته برونالدو كانت جيدة بعدما لعبا لريال مدريد ويوفنتوس مع بعضهما البعض، في مقابل أن الأمور مع ميسي في منتخب الأرجنتين لم تكن على ما يرام.

رغم ذلك، اعترف هيجواين بأن ميسي هو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ من وجهة نظره، ولم يصنف رونالدو ضمن أفضل مهاجمين العالم في مقابل وضع كريم بنزيما مثلًا.

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الدولي الأرجنتيني قال عن ميسي "إنه ساحر، لقد وُلد طبيعيًا بهذه الإمكانيات، هذا يسير في حمضه النووي، يفعل كل شيء بدون عناء، الأشياء التي يجب على الجميع العناء من أجلها يفعلها ليو بشكل طبيعي وهذا ما يجعله فريدًا من نوعه؟.

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وعند سؤاله عن أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الراهن، اختار هيجواين "حاليًا، ليفاندوفسكي وبنزيما وهالاند".

"كريم موجود في هذه القائمة منذ مدة طويلة، إنه مع النخبة منذ 12 عامًا، ليفاندوفسكي لعب وسجل وفاز، وهالاند لاعب واعد عظيم لديه مستقبل باهر، لقد فاجأني، إنه مهاجم رائع."

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أما عن رأيه في نخبة مهاجمي التاريخ الحديث، واصل استبعاده لرونالدو بقوله "في التاريخ لدينا لويس سواريز وإدينسون كافاني وليفاندوفسكي وبنزيما ودافيد فيا وإبراهيموفيتش".

وأتم متحدثًا عن مثله الأعلى "بالطبع رونالدو (الظاهرة)، لطالما أردت أن أكون رونالدو، أردت دائمًا تقليده".

تناسي رونالدو بهذه الصورة طرح أسئلة عمّا إذا كان خلاف قد نشب بينهما قبل مغادرة الأرجنتيني لليوفي في الصيف الماضي، أو أن البرتغالي يقف خلف رحيله مثلًا رغم أن القرار خرج من أندريا بيرلو.