هيجواين جاهز لمواجهتي ليون وإنتر

أخبار إيجابية ليوفنتوس بعودة جونزالو هيجواين من الإصابة

تلقى نادي يوفنتوس أخبارًا إيجابية بعودة مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى التدريبات الجماعية صباح اليوم الإثنين بشكل طبيعي..

ويأتي ذلك في فترة هامة بالنسبة للفريق، حيث سيخوض يوفنتوس مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا وكذلك في الدوري الإيطالي الذي يتصدره في الوقت الحالي.

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وكان المدرب ماوريسيو ساري قد استبعد جونزالو هيجواين من قائمة المواجهة الأخيرة أمام سبال في الدوري الإيطالي والتي فازت بها السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف واحد مساء السبت الماضي.

وكان سبب استبعاد البيبيتا هو شعوره بآلام أسفل الظهر استدعت غيابه خوفًا من تفاقم الأمور، ومن هنا خرجت توقعات باحتمالة غيابه لفترة طويلة خاصة وأنه عانى كثيرًا مع إصابات الظهر من قبل.

ولكن الأمور سارت بشكل إيجابي وتبين أن الأمر لم يكن سوى مجرد إرهاق استدعى فقط الحصول على فترة راحة ومن ثم العودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي.

وأعلن يوفنتوس رسميًا جاهزية جونزالو هيجواين لخوض مباراتي أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا وكذلك ديربي إيطاليا المنتظر أمام إنتر في السيري آ.

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يذكر أن يوفنتوس سيحل ضيفًا ثقيلًا على أولمبيك ليون مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.