هيثم فاروق يفتح النار على مخرج مباراة الزمالك وحسنية أغادير

نجم الزمالك السابق ومحلل بي إن سبورتس هيثم فاروق يهاجم مخرج مباراة الزمالك وحسنية أغادير

فيسبوك تويتر محمد عماد

هاجم هيثم فاروق نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر المعتزل مخرج مباراة إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي استضافها ملعب السويس بين الزمالك المصري وحسنية أغادير المغربي، وذلك أثناء تحليله للقاء بقنوات بي إن سبورتس.

وكان الزمالك قد ضمن عبوره لنصف نهائي البطولة بعد الفوز بهدف مقابل لا شيء، والتعادل سلبيًا في مباراة الذهاب.

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وشهدت مباراة الإياب حالتي جدل لهدفين لم يحتسبا للفريقين، مما دفع هيثم فاروق لانتقاد مخرج المباراة وقال: "المشكلة عند مخرج المباراة، لماذا لم يعرض اللقطة مجددا؟ ننتقد المخرجين الأفارقة بسبب عدم إعادتهم لهذه الحالات، خاصة أن الحكم كان قد اتخذ قراره".

ولم يكتف هيثم بانتقاد مخرج المباراة، بل انتقد الحكم أيضًا على قراراته المثيرة للجدل.