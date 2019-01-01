هيئة الرياضة السعودية تقرر حرمان الاتفاق من "مليون" العدالة

نتائج التحقيق ظهرت والقرار اتخذ

أعلنت هيئة الرياضة السعودية نتائج التحقيق الخاص بدخول الجماهير خلال مباراة الاتفاق أمام العدالة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وأكدت اللجنة دخول الجماهير بطريقة لا تتوافق ومعايير الحضور الجماهيري المطلوب للحصول على الدعم المالي المقدم من الهيئة والمقدر بمليون ريال سعودي.

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وأضافت أن التحقيقات أكدت وجود مخالفات من الشركة المسؤولة عن تسويق تذاكر النادي وتنظيم الحضور الجماهيري، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور بهدف الحصول على الدعم المالي بصورة غير نظامية.

وأعلنت الهيئة بناءً على تلك التحقيقات حرمان الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري وتحذيره من تكرار مثل تلك الممارسات ومطالبته بالالتزام التام بالإشراف على الجهات المتعاقد معها لتسويق تذاكر المباريات وتنظيم دخول الجماهير.

يُذكر أن هيئة الرياضة تمنح مليون ريال لأي نادٍ يصل أو يتجاوز عدد الحضور الجماهيري خلال المباريات على ملعبه حاجز الـ10 آلاف متفرج، أو 50% من سعة الملعب الجماهيرية.