هيئة البريد الإيطالي ترد باستياء على سخرية ساري

حدث آخر ما كان يتوقعه ساري

تفاعلت هيئة البريد الإيطالي، مع التصريحات الساخرة، التي أدلى بها مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري في حق الهيئة الحكومية.

وقال مدرب تشيلسي في حواره مع الصحفيين على هامش موقعة ميلان في نصف نهائي كوبا إيطاليا "إذا أردت تجنب الضغط المباريات والعمل الصعب، فمن الأفضل بالنسبة لي، أن أتقدم بطلب للعمل في مكتب البريد".

وهي الكلمات التي أثارت غضب إدارة الهيئة، التي ردت سريعًا ببيان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء نصه على النحو الأتي "بخصوص التصريحات التي أدلى بها السيد ساري .. إذا كنت ترغب في تجنب العمل الصعب، فإن هيئة البريد تدعوك لتكريس بضع دقائق من وقتك الثمين، لتعرف حقيقة ما يدور داخل مكتب أكبر شركة في البلاد".

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وأضاف "يتم الاختيار لشباب الخريجين، كواحدة من أكثر الشركات جاذبة للعمل، ومعترف بها ضمن أفضل 500 شركة في العالم من حيث جودة العمل".

وختم البيان " لدينا خيرة الموظفين والخريجين هناك اختبارات يجب اجتيازها أولا قبل الحصول على وظيفة لدينا.. ننتظر السيد ساري أن يأتي ليخوضها في واحد من ال١٥ ألف مكتباً الخاصة بنا في جميع أنحاء البلد" .

الجدير بالذكر أن ساري يمر بلحظات صعبة مع اليوفي، بسبب تراجع النتائج والأداء، على غرار ما حدث يوم السبت الماضي، بالسقوط أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1، ما مهد لانقضاض إنتر على صدارة الدوري الإيطالي من جديد بفارق الأهداف عن كريستيانو رونالدو ورفاقه.