هو القائد أم رونالدو؟ العدسات تلتقط تصرف ألفارو جونزاليز المثير عقب ريمونتادا النصر

انتشر مقطع فيديو مثير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب انتهاء مباراة فريق النصر ضد الباطن ببطولة دوري روشن السعودي.
وقاد رونالدو فريقه النصر لتحقيق الفوز على الباطن بنتيجة 3-1، ليستمر العالمي في صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.
وأظهر مقطع الفيديو احتفال حماسي من اللاعب ألفارو جونزاليز، عقب انتهاء المباراة وهو يستقبل رونالدو وباقي الفريق خلال ممر غرفة اللاعبين ويحيهم على الفوز الغالي، رغم عدم مشاركته في المباراة بسبب الإصابة ولكنه صمم على التواجد ودعم الفريق.
وأثار هذا الفيديو ردود أفعال كثيرة من جانب الجماهير، بسبب قيام جونزاليز، بتصرفات قائد الفريق الذي من المفترض أنه كريستيانو رونالدو وليس هو.
ويستعد فريق النصر لمواجهة قوية وحاسمة أمام منافسه الاتحاد يوم الخميس القادم، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.
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