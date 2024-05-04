هؤلاء هم الأفضل .. عبدالرحمن العبود يتغزل في نجوم الاتحاد!

العبود يكشف عن أفضل مباراة لعبها في تاريخه

كشف النجم عبد الرحمن العبود لاعب نادي الاتفاق المعار من الاتحاد، عن أفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم طوال تاريخه، متغزلًا في نجوم العميد.

وانتقل العبود من الاتحاد إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أن ابتعد عن المشاركة بصفة أساسية مع العميد، بسبب تراجع مستواه، حيث سيعود مع بداية الموسم المقبل إلى العميد.

وقال العبود خلال فيديو منتشر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي رفق أحد أصدقائه: "رومارينيو أفضل لاعب لعبت بجواره".

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وأضاف لاعب الاتفاق الحالي: "المغربي عبد الرزاق حمد الله أفضل هداف لعبت بجواره، والبرازيلي مارسيلو جروهي أكثر حارس كنت أشعر براحة عندما ألعب معه".

وعن أفضل مباراة لعبها في تاريخه، قال العبود: "مباراتنا ضد النصر في الدوري الذي حققناه الموسم الماضي فزنا 1-0 في الجوهرة المشعة، وأفضل أهدافي هو هدفي ضد الهلال في الرياض لا أنساه، ومطربي المفضل هو رابح صقر".