هويلوند الضحية .. اللغة الدنماركية تتسبب بأزمة كبرى في مانشستر يونايتد!

أزمة جديدة في مانشستر يونايتد.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن سبب عدم تمكن مشجعي مانشستر يونايتد من شراء قمصان راسموس هويلوند، المنضم حديثًا إلى الشياطين الحمر.

اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أتالانتا مقابل 72 مليون جنيه استرليني في سوق الانتقالات الصيفي المنصرم، وبسبب مخاوف بشأن لياقته البدنية، تأجلت بداية مشاركته مع النادي حتى الهزيمة التي تلقاها الفريق بنتيجة 3-1 أمام آرسنال.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن عملية طرح قمصان النجم الدنماركي للبيع في متجر يونايتد تأخرت بسبب عدم توفر الحرف الدنماركي الخاصة به "ø".

كان هذا الحرف الفريد مطلوبًا لاسم هويلوند، ولحسن الحظ، وصلت شحنة من هذا الحرف الخاص هذا الأسبوع، مما سمح ببيع قمصان اللاعب بعد أكثر من شهر من انضمامه إلى النادي.

كما أوضحت الصحيفة أن شراء قميص هويلوند المخصص من متجر النادي الرسمي لا يأتي بتكلفة منخفضة، حيث تبلغ تكلفة النسخة المطابقة للأصل 95 جنيهًا استرلينيًا للمشجعين.

في الوقت نفسه، يمكن الحصول على القميص الأصلي، وهو نفس القميص الذي يرتديه اللاعب، مقابل 125 جنيهًا استرلينيًا.