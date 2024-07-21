"أتمنى هذا اللاعب في بايرن"

بعث أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ الشرفي، رسالة مباشرة للاعب الفريق ألفونسو ديفيز، مشيرًا إلى أنه "إذا أصر على عدم التجديد، فإن النادي لن يدعه يرحل في الميركاتو الصيفي الجاري، بل سيتركه حتى نهاية عقده في 2025".

ويرفض ديفيز تمديد عقده مع بايرن ميونخ، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد، سواء في الصيف الحالي أو العام المقبل، في انتقال مجاني.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، قال هونيس: "لقد أبلغناه بشكل واضح جدًا أنه إذا لم يجدد عقده، فسننتظر حتى ينتهي العقد، لن يحصل على أي مبلغ مالي".

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وأضاف: "آمل التعاقد مع فلوريان فيرتس لاعب وسط باير ليفركوزن، رغم أنه يرتبط بعقد مع ناديه حتى 2027".

وتطرق هونيس إلى الحاجة لتنمية المواهب الشابة في النادي: "طريقة لامين يامال مميزة للغاية (اليمين واليسار)، أتمنى أن يتمكن ألفونسو ديفيز من فعل ذلك أيضًا".

وختم: "أنا صديق لجمال موسيالا وفلوريان فيرتس، الذي أحب رؤيته في بايرن ميونخ (يرتبط بعقد مع ليفركوزن حتى 2027)، أعتقد أن الضجيج المحيط بهما غير صحيح، في ظل هذه الضغوط لا يمكنهما التطور، أعتقد أنه من الجنون مقارنة جمال بمارادونا، هذا لا يخدم اللاعبين الشباب، ليس هناك شك في أنهم يستطيعون الوصول إلى هذا المستوى، لكنني أعتقد أنه من الخطأ الفادح وضعهم تحت ضغط كبير الآن".