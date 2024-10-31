مدافع روما يُهاجم ريال مدريد: ما فعلوه في حفل الكرة الذهبية يُشبه تصرفات ترامب

الكرة الذهبية مُنحت إلى رودري نجم مانشستر سيتي

وصف مدافع روما، ماتس هوميلس، امتناع ريال مدريد عن حضور حفل الكرة الذهبية الأخيرة اعتراضًا على عدم فوز نجم الفريق، فينيسيوس جونيور، بالجائزة تصرفًا يفتقد لاحترام الآخرين، مشبهًا إياه بسلوك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ريال مدريد قرر مقاطعة الحفل بعدما نما إلى علمه أن رودري نجم مانشستر سيتي سيتوج بجائزة البالون دور على حساب فينيسيوس، وقد شن الإعلام والجمهور المدريدي حملة شرسة على مجلة فرانس فوبول المنظمة للجائزة ووصف ما حدث بالسرقة.

هوميلس أكد خلال "بودكاست" خاص به أن تصرف مسؤولي الريال كان "ترامبيًا" نسبة إلى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات القادمة، موضحًا أن كلاهما لا يكن أي احترام للآخرين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "استخدام عبارة "عدم الاحترام" حين لا تكون أنت الفائز بالانتخابات أو التصويت يُشبه إلى حد ما تصرفات ترامب، وهو ليس إلا عدم احترام للآخرين، تصرف سيء جدًا".

تابع "لا شك أن هناك لاعبًا في ريال مدريد كان يستحق الفوز بالجائزة، ولكن لاعبون آخرون في أندية أخرى جيدون جدًا كذلك، هناك فرق عانت من حرمان أكبر".

أتم صاحب الـ35 عامًا حديثه بوصف المركز الأخير في قائمة الكرة الذهبية، المركز الـ30، الذي احتله بجانب زميله في روما أرتيم دوفييك بأنه المكان الأفضل في العالم.