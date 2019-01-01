هوميلز: الانتصار على دورتموند كان من أجل مشجعينا

ماتس هوميلز يتحدث عقب انتصار بايرن ميونيخ على ضيفه بوروسيا دورتموند

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم بايرن ميونيخ ماتس هوميلز إن الانتصار على بوروسيا دورتموند كان هدية من لاعبي الفريق البافاري للجماهير التي احتاجت لمثل هذه الانتصارات.

وسقط بوروسيا دورتموند أمام مضيفه بايرن ميونيخ بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعبه أليانز أرينا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

ولم يظهر بوروسيا دورتموند كخصم لبايرن ميونيخ منذ بداية المباراة، حيث انهار مبكرًا ولم يقدم ما كان منتظرًا منه.

وعقب المباراة، قال النجم ماتس هوميلز إن بايرن ميونيخ لعب مباراة كبيرة واستغل نقاط الضعف لدى دورتموند بشكل فعال.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لقد كان هذا الفوز هدية للمشجعين، نأمل في أن نواصل عىل هذا المنوال وأن نجعلهم دائمًا سعداء مثلما كانوا اليوم"

وتابع: "بايرن ميونيخ كان أفضل بكثير، لقد فعل كل شيء بشكل صحيح وكانت النتيجة خير معبر عن سير المباراة"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد خطف صدارة الدوري الألماني من أسود الفيستيفاليان بوروسيا دورتموند بهذا الانتصار الكاسح عليه.