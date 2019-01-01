هوملس: المعدن الحقيقي لبروسيا دورتموند سيظهر

ماتس هوملس نجم بروسيا دورتموند يتعهد لجماهير الفريق بالعودة للطريق الصحيح وتحقيق الانتصارات من جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الألماني ماتس هوملس نجم فريق بروسيا دورتموند لجماهير الفريق أن الفريق سيعود لطريق الانتصارات من جديد بعد التراجع الأخير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هوملس وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للعودة للطريق الصحيح بعد آخر تعادلين في الدوري الألماني.

وقال هوملس: "كان يمكننا أن نحقق الفوز في مواجهتي فرانكفورت وبريمن وبتحقيق مستويات جيدة للغاية لكننا نسعى لتصحيح كل شيء في الفترة المقبلة ونريد أن نظهر ذلك المعدن الحقيقي لنا".

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وكان بروسيا دورتموند قد تعادل مع كل من آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن بريمن في الدوري الألماني مما تسبب في تراجعه في جدول الترتيب.

ويحتل بروسيا دورتموند في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ١١ نقطة جمعها من ثلاث انتصارات وتعادلين.

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند على موعد مساء اليوم الأربعاء مع مواجهة خارج أرضه أمام سلافيا براها في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.