هولندا ضد إسبانيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة هولندا ضد إسبانيا الودية، والتي تقام على ملعب أمستردام أرينا استعدادًا لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2020-21

هولندا 1 × 1 إسبانيا

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90' نهاية الشوط الثاني والمباراة...

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88' بليند يرسل كرة إلى فان دي بيك الذي يراوغ في يسار منطقة الجزاء ثم يمرر الكرة لبابل الذي يرسل تسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

85' راموس يدخل بدلاً من مارتينيز..

80' آداما ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

79' بابل يدخل بدلاً من ممفيس ديباي.

73' ماركوس يورينتي يدخل بدلاً من كاناليس.

68' خطيييييييييرة لهولندا بانفراد من ديباي الذي يرسل تسديدة يبعدها سيمون ببراعة من على يساره.

61' فيران توريس يدخل بدلاً من مورينو وأولمو يدخل بدلاً من موراتا، وتراوري يدخل بدلاً من أسينسيو.

61' تسديدة أرضية راااااااااائعة من بييرين من أمام منطقة الجزاء يبعدها الحارس.

59' كرة ساقطة رااااااائعة تضع كوكي في مواجهة الحارس، لكنه يرسل تسديدة بركبته تمر بسلام.

57' خطيييييييرة لإسبانيا بعرضية من اليمين عن طريق كوكي تصل لأسينسيو الذي يرسل تسديدة من يسار المنطقة يبعدها دامفريس.

55' صراع بين الفريقين في وسط الميدان، ولا سيطرة لفريق على المباراة.

Het is rust; halverwege kijkt Oranje tegen een 0-1 achterstand aan.#NEDSPA pic.twitter.com/Uq04od2lfo — OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2020

47' فايندل أرسل عرضية من اليسار مرت من الجميع ووصلت لفان دي بيك الذي أرسل تسديدة سكنت الشباك.

47' التعااااااااااااااادل لهولندا عن طريق فان دي بيك...

46' بداية الشوط الثاني...

دخول دامفريس ودي فري وستينجس وكلاسين بدلاً من فاينالدوم وبيرجويس وهاتيبور وفرينكي دي يونج.

Het is rust; halverwege kijkt Oranje tegen een 0-1 achterstand aan.#NEDSPA pic.twitter.com/Uq04od2lfo — OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2020

48' نهاية الشوط الأول...

46' عرضية من اليمين عن طريق أسينسيو يقابلها مارتينيز برأسية تصل سهلة ليد بيزوت.

42' مرتدة سريييييييييعة لإسبانيا بانطلاقة من بييرين الذي يمرر الكرة لموراتا في يمين منطقة الجزاء، لكن موراتا يحاول المراوغة لكنه يفقد الكرة.

35' خطييييييييييرة لإسبانيا بتسديدة من مواراتا من على القوس، لكن بيزوت في الموعد.

33' يا ربااااااااااااااااه .. سيمون يتباطأ في لعب كرة فينطلق له دي يونج الذي يفتكها، لكنها تمر إلى ضربة مرمى.

32' هاتيبور ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تمر من دي يونج.

29' ريجيلون يدخل بدلاً من جايا.

27' الدماء تتهاطل من رأس جايا، واللعب متوقف لعلاجه.

25' عرضية من اليسار عن طريق فايندال يبعدها جايا من على رأس هاتيبور الذي يضرب رأس الإسباني بدلاً من الكرة.

19' موراتا تقدم بالكرة ثم مررها لكاناليس الذي أرسل تسديدة أرضية من يسار المنطقة مرت من على يسار الحارس بيزوت.

19' جوووووووووووووووووووول لإسبانيا عن طريق كاناليس..

16' هدوء في المباراة واستحواذ لإسبانيا.

12' عرضية خطييييييييرة من اليسار عن طريق أسينسيو تمر من على رأس موراتا.

6' أكي يتعرض لإصابة ويغادر الملعب، ويدخل بدلاً منه دالي بليند..

4' عرضية خطيييييييييرة من اليسار عن طريق أسينسيو يلتقطها سيليسين ببراعة.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل إسبانيا

يبدأ المدرب لويس إنريكي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أوناي سيمون

خوسيه جايا - إنييجو مارتينيز - إريك جارسيا - هيكتور بييرين

سيرخيو كاناليس - رودري - كوكي

ماركو أسينسيو - جيرارد مورينو - ألفارو موراتا

تشكيل هولندا

يبدأ المدرب فرانك ديبور بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

ياسبر سيلسين

أوين فيندال - ناثان أكي - جويل فيلتمان - هانس هاتيبور

جورجينيو فينالدوم - فرينكي دي يونج - دوني فان دي بيك

ممفيس ديباي - لوك دي يونج - ستيفين بيرجويس

🔶 | Dit is de opstelling van vanavond!



⚽️ 20.45 uur

📺 NPO 3#NEDSPA pic.twitter.com/BiUVus71AF — OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2020

ومؤخرًا كثرت الانتقادات للمدرب لويس إنريكي في ظل الأداء المتواضع لمنتخب إسبانيا الذي ترتب عليه هزيمة من منتخب أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، وستكون مباراة الطواحين فرصة مناسبة لاستعادة التوازن.

بينما مع تولي فرانك دي بور مهمة تدريب هولندا خرج بنقطة تعادل أمام إيطاليا وتعادل أيضًا مع البوسنة في دوري الأمم، ويأمل في أن يكون أول انتصار له مع المنتخب البرتقالي على خصم بحجم الماتادور.

يحتل زملاء سيرخيو راموس صدارة ترتيب مجموعتهم في دوري الأمم على حساب ألمانيا وأوكرانيا وسويسرا، بينما يأتي زملاء ممفيس ديباي في المرتبة الثالثة خلف بولندا وإيطاليا وبعدهم البوسنة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة إسبانيا ضد هولندا الودية.