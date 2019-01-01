هولندا تهزم إيطاليا وتُحافظ على لقب "يورو تحت 17 عامًا"

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كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح منتخب هولندا تحت 17 عامًا في الحفاظ على لقبه في بطولة أوروبا لنفس الفئة العمرية، بالفوز على إيطاليا تحت 17 عامًا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية لنسخة 2019.

وانطلقت البطولة السنوية للويفا في إيرلندا الشمالية بمشاركة 16 منتخبًا، وتأهلت المنتخبات الخمسة الأولى إلى كأس العالم تحت 17 عامًا في البرازيل.

وتغير نظام البطولة في نسخة 2019، لتُلعب المباريات من 90 دقيقة بدلًا من 80 دقيقة كما كان في السابق، مع الحفاظ على قاعدة السماح بـ5 تغييرات لكل فريق في المباراة الواحدة.

وبجانب إيطاليا وهولندا، تأهلت منتخبات إسبانيا وإنجلترا والمجر إلى كأس العالم تحت 17 عامًا.

ونجح المنتخب الهولندي في إنهاء الشوط الأول من المباراة النهائية متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، أحرزهم سونتي هانسن ونوفل بانيس ويان ماتسن لاعب تشيلسي.

وقلصت إيطاليا الفارق بواسطة لورينزو كولومبو في بداية الشوط الثاني، لكن ناسي أونوفار عزز تقدم هولندا بالهدف الرابع، قبل أن يعود كولومبو ويُسجل الهدف الثاني للطليان في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

يُذكر أن نهائي النسخة الحالية كان تكرارًا لما حدث في بطولة 2018 حين التقى المنتخبات أيضًا في المباراة النهائية وانتصرت هولندا لكن بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية اللقاء بالتعادل 2-2.