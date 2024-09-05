لا يوجد حكام مساعدين .. هولندا تدرس إلغاء التسلل للحد من عنف الملاعب

قرار منتظر من الاتحاد الهولندي لكرة القدم

يدرس الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلغاء قانون التسلل في مباريات كرة القدم للهواة للحد من ظاهرة العنف وأعمال الشغب في الملاعب.

الاتحاد الهولندي كشف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء أن الموسم الماضي شهد توقف 1864 مباراة بسبب أحداث العنف نتيجة الاعتراض على قرارات الحكام، مشيرًا إلى أن ذلك يُمثل زيادة بنسبة 11% عن الموسم السابق ولكن 58% عن موسم 2017-2018.

وأكد يان ديرك فان دير زي، المسؤول عن قسم الهواة في الاتحاد، أن ذلك العدد من المباريات يُعد صغيرًا مقارنة بعدد المباريات الهائل الذي يُلعب سنويًا لكن مؤكدًا في نفس الوقت على الحاجة للتصدي لتلك المشكلة الكبيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "الاتحاد مطالب بالتصرف حيال مشكلة الاعتراض على قرارات الحكام في ظل زيادة عدد مباريات الهواة التي تتوقف بسبب الفوضى وأعمال الشغب. صحيح أن الرقم صغير نسبيًا مقارنة بلعب 780 ألف مباراة سنويًا، لكننا لن نستحف به، لدينا مشكلة ونريد القضاء عليها، ولا استبعد التوقف عن استخدام الحكام المساعدين مستقبلًا".

الاتحاد الهولندي أوضح أن إلغاء التسلل يعود لعدم وجود حكام مساعدين بالعدد الكافي لإدارة مباريات الهواة، حيث يتم اللجوء لأعضاء في الأندية لأداء تلك المهمة وهو ما يتسبب في حالات العنف والشغب وتوقف المباريات.