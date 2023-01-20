هوس الصفقات .. سخرية من تود بولي بسبب تغريدة تروسار ومودريك!

سارع بالتفاعل في المقارنة بين الثنائي

أصبح تود بولي مالك نادي تشيلسي الجديد، أحد أهم الشخصيات في إنجلترا منذ قيامه بشراء البلوز بعد رحيل رومان أبراموفيتش.

رجل الأعمال الأمريكي قام بالعديد من التعاقدات الضخمة بداية من الصيف الماضي، وصولًا بفترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي نجح خلالها في خطف الثنائي جواو فيليكس وميخايلو مودريك من آرسنال.

صفقة مودريك على وجه التحديد شهدت حالة قوية من الجدل، بسبب الطريقة التي خطف بها بولي الصفقة في اللحظات الحاسمة مقابل مبلغ 100 مليون يورو يشمل الإضافات والمتغيرات المستقبلية، وهي القيمة التي رفض جاره اللندني دفعها لنادي شاختار الأوكراني، ليتجه إلى الخيار الأرخص وهو لياندرو تروسار لاعب برايتون.

نشاط بولي على موقع "تويتر" أظهر اهتمامه البالغ بالمقارنات بين صفقتي مودريك وتروسار الذي سيكلف آرسنال 27 مليون جنيه استرليني فقط.

وجاء ذلك بعدما شوهد مالك تشيلسي وهو يقوم بإعجاب لأحد المنشورات التي تطلب من الجماهير اختيار الصفقة الأفضل من الثنائي.

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وهو ما تسبب في سخرية المتابعين من بولي لمتابعته الصفحات والحسابات الجماهيرية ومحاولة التأثير والتفاعل معها إلى هذه الدرجة.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز العاشر في الدوري الإنجليزي بـ28 نقطة، بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر بـ47 نقطة، كما يلعب البلوز في مواجهة صعبة غدًا السبت على ملعب أنفيلد.