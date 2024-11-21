"هذا يتعارض مع الروح الأولمبية" .. تييري هنري ينتقد توزيع ميداليات باريس 2024

"في البداية كنا نقول نحن معًا وفي النهاية لم نكن كذلك"!

أبدى تييري هنري المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا الأولمبي، أسفه وحزنه لعدم حصول الطاقم الفني لمنتخب الديوك، على ميداليات في بطولة أولمبياد باريس 2024.

وقاد هنري، منتخب بلاده للفوز بالميدالية الفضية في الأولمبياد التي استضافتها فرنسا الصيف الماضي بعد الخسارة من إسبانيا، (5-3) في المباراة النهائية.

وقال هنري في تصريحات مع مجلة "جي كيو": "مزحت مع الصحفيين عندما سألوني عن ميداليتي عقب المباراة النهائية لأن الأمر كان مضحكًا، ولكنه كان مؤلمًا بالنسبة لطاقمي أكثر مني".

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وتابع: "بصراحة أعتقد أن هذا يتعارض مع الروح الأولمبية، لماذا لم يحصل الطاقم على ميداليات؟، الفوز أو الحصول على ميدالية، هو مكافأة بالنسبة للاعبين، ومعهم أيضًا أعضاء الجهاز الطبي والنفسي، الذين يذهبون إلى النوم في الرابعة صباحًا ويستيقظون في الثامنة صباحًا، ورواتبهم ليست كرواتب اللاعبين، هم أيضًا يستحقون الميدالية، في البداية كنا نقول نحن جميعًا معًا ولكن في النهاية لم نكن كذلك".

جدير بالذكر أن هنري، كان قد قرر الرحيل عن صفوف منتخب فرنسا الأولمبي، بعد 10 أيام فقط من قيادة بلاده إلى الميدالية الفضية في أولمبياد 2024.