هنري: ميسي منعزل، وحالته غير مفهومة مع لاعبي باريس!

هنري يتعجب من مستوى ميسي مع باريس

عبّر تيري هنري، مهاجم منتخب فرنسا الأسبق ومدرب مساعد منتخب بلجيكا، عن اندهاشه من الحالة التي ظهر عليها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليلة أمس، خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا.

المباراة التي لُعبت على ملعب "فيلودروم" انتهت بالتعادل السلبي، ولم يظهر العملاق الباريسي بالمستوى المنتظر رغم وجود لاعبين مثل ميسي ونيمار ومبابي على أرض الملعب.

ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان مجانًا في الصيف الماضي، لم يسجل أي أهداف في الدوري الفرنسي حتى الآن، بعد أن لعب أربع مباريات بقميص نادي العاصمة.

كيف علق هنري على مستوى ميسي؟

أسطورة نادي آرسنال تحدث في تصريحات عبر "رادبو مونت كارلو" عن مستوى ميسي، قائلًا: "كان بإمكانه التسجيل، لكنني لا أفهم الحالة التي يظهر بها".

وتابع: "أراه منعزلًا عن بقية زملاءه، لا أقول إنه حزين ولكنه منعزل، يلمس الكرة أقل ولا يمرر لأشرف حكيمي الكثير من الكرات له".

وكيف علق على أداء باريس بشكل عام؟

تطرق هنري للحديث عن وضع الفريق التكتيكي، قائلًا: " أرى أن ميسي عندما يعود إلى وسط الملعب يكون أفضل، ولكنني لست المدرب (ماوريسيو بوتشيتينو)"

وأضاف: "مشكلة الفريق تكمن أن هناك العديد من اللاعبين المبدعين في باريس سان جيرمان ولكن لا يمكنك التحكم في كل لاعب لضبط إيقاع الفريق".

وأتم حديثه: "كيليان مبابي هو من يمتلك الكرة في أغلب الوقت ويستفيد من سرعته، بوتشيتينو جرب نيمار في مركز صانع الألعاب اليوم، ولكنه لم يكن مرضيًا بالنسبة لي".

الجدير بالذكر أنّ ميسي فشل في التسجيل في المباريات الأربعة الافتتاحية في الدوري، للمرة الأولى منذ 2005-2006، عندما احتاج إلى ست مباريات في الدوري الإسباني للتسجيل مع برشلونة.

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