ماذا قال النجم الفرنسي؟

قدّم النجم الفرنسي كيليان مبابي مباراة أخرى دون مستوى التوقعات مع ريال مدريد، وهذه المرة كانت في مواجهة ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الإيطالي فوزًا مستحقًا على ريال مدريد بنتيجة 3-1 أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليتساوى ميلان في النقاط مع ريال مدريد (6) لكنه يأتي خلفه بفارق الأهداف في المركزين 17 و18.

وتعرض مبابي لانتقادات شديدة من قبل المحللين الفرنسيين، وعلى رأسهم الأسطورة تييري هنري، الذي رأى أن "مبابي لا يقدم المستوى المتوقع منه، وزملاؤه يشعرون بالإحباط من أدائه، هذا أمر يمكن فهمه. يجب أن نمنحه بعض الوقت، لكن في الوقت نفسه يجب أن يتعلم اللعب كرأس حربة (9)، وأن تكون لديه الرغبة في التحرك والتسديد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في تصريحات نلقتها صحيفة "آس": : "جود بيلينجهام يحاول القيام بما يفترض أن يقوم به المهاجم الصريح (مبابي)، بيلينجهام هو من يحاول القيام بالركض والانطلاق، وهو من يحاول جعل الفريق يلعب".

وزاد: "من يركض ويحاول الوصول إلى المرمى؟ بيلينجهام وليس المهاجم الصريح، هناك إحباط واضح. مرة أخرى، مهاجمنا ليس في المكان الصحيح. أعلم أن هذا قد يحدث أحيانًا، لكن لا يمكن أن يحدث طوال الوقت، أعلم أن مبابي ليس مهاجمًا صريحًا، وهذا ليس ما يحب القيام به، ولكن هل تعتقد أن بيلينجهام يحب الركض؟ إنه يفعل ذلك لأن الرغبة والإرادة تجعله يفعل ذلك".

من جانبه، طالب دانيال ريولو بإبعاد مبابي عن التشكيلة الأساسية: "إنه لا يناسب مركز المهاجم الصريح، مبابي يجب أن يلعب على الجناح الأيسر أو يجلس على مقاعد البدلاء، فينيسيوس جونيور يستحق مكانًا أساسيًا أكثر من مبابي بسبب تجربته وأدائه المستمر".