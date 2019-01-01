هنري: لا أعتبر نفسي هدافاً مثل فان نيلستروي

هنري يسترجع ذكريات منافسته مع الهولندي رود فان نيلستروي

استرجع تيري هنري، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق ذكرياته في الدوري الإنجليزي، ومنافسته مع رود فان نيلستروي مهاجم مانشستر يونايتد.

هنري نجح في تسجيل 226 هدفاً مع أرسنال في 369 مباراة مع الجانرز في مختلف المسابقات.

على الجانب الآخر سجل فان نيلستروي 150 هدفاً في 219 مباراة مع الشياطين الحمر.

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وقال هنري في تصريحات صحفية: "بالطبع فان نيلستروي كان هدافاً من طراز خاص، ولكن في رأيي أنا لا أرى نفسي هكذا".

وواصل: "أنا فقط كنت أريد مساعدة فريقي، وسلجت معهم بعض الأهداف، كنا أحاول اللعب في أجزاء كثيرة من الملعب مثل الوسط والأطراف".