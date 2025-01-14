"يجب أن تتخلى عن كل ما تعرفه".. هنري يكشف صعوبات عالم التدريب

ماذا قال أسطورة فرنسا؟

كشف تييري هنري أسطورة الكرة الفرنسية الصعوبات التي واجهته في عالم التدريب، مشيرًا إلى أنه "اضطر لوضع غروره جانبًا".

وتولى صاحب الـ47 عامًا مهمة تدريب موناكو الفرنسي ومونتريال الكندي ومنتخب فرنسا الأولمبي ومنتخب بلجيكا (مساعد مدرب).

وقال هنري في مقابلة مع " RMC": "في التدريب يجب أن تضع غرورك جانبًا، يجب أن تتخلى عما كنت تعتقد دائمًا أنه الصحيح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يجب أن تتخلى عن كل ما كنت تعرفه والراسخ فيك، لأنه في مرحلة ما ترتدي عباءة لتتمكن من التظاهر بأنك شخص (ليس أنت بالضرورة)، لكن يجب أن تكون هذا الشخص عندما تكون في عالم كرة القدم، وإلا سيأكلك الآخرون".

وأوضح: "ما هو الحل ليُسمع المرء والأهم من ذلك ليُفهم؟ عندما كنت صغيرًا، كان علينا الذهاب لرؤية الكبار، الآن أنا الكبير ويجب الذهاب للصغار، لقد تجاوزوا جيلنا. لكن لا بأس في ذلك، لأنه يمكنك أن تتحلى بهذا الذكاء العاطفي".

وختم: "لم يعد هناك صيغة احترام (في العبارات)، أعد التفكير في الجيل الجديد، الأمر ليس خبيثًا، لا تفكر فيما نعرفه نحن، في هذه الحالة عندما يتحدث إليك الصغير (دون استخدام كلمة تعبر عن الاحترام)، فهو لا يُقلل من احترامك".