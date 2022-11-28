هندرسون "يضرب" بيلينجهام والسبب .. أمه ترتب له السرير!

لماذا سخر هندرسون من نجم إنجلترا الشاب؟

تعرض اللاعب جود بيلينجهام، نجم فريق بروسيا دورتموند للضرب من زميله في منتخب إنجلترا جوردان هندرسون، بعد أن كشف عن سر مضحك في حياته.

بيلينجهام أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل لصالح الأسود الثلاثة في كأس العالم بعد هدفه في مرمى إيران.

وكشف كونور كودي، مدافع فريق إيفرتون، في تصريحات عبر "The Lion’s Den" عن السبب وراء ضرب قائد ليفربول للموهبة الصاعدة.

وحكى كودي الواقعة بقوله: "أثناء تناول العشاء أخبرنا بيلينجهام أنّ والدته لا تزال ترتب له سريره، اتجه نجم ليفربول نحوه وقال "ماذا؟" وأجاب جود "نعم أمي ترتب سريري" لذلك قام هندرسون بضربه.

واستغل هندرسون الفرصة للسخرية من بيلينجهام، وأضاف كودي: "إنه يعتني بجود لأنه فتى صغير، أحيانًا ننسى ذلك لأنه ناضج جدًا ولاعب كرة قدم رائع".

وتابع:"أود أن أقول إن شخصًا مثل هندرسون وووكر قد قدموا مثالًا جيدًا للاعبين الشباب".

وشارك بيلينجهام، في 19 مباراة دولية مع إنجلترا، وظهر في التشكيلة الأساسية بمباراتي الأسود الثلاثة في كأس العالم 2022 بقطر وقدم مستوى رائع.