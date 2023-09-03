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هندرسون يصدم الجمهور الإنجليزي بتصريحات مفاجئة عن السعودية

أحمد رفعت
Sadio Mane Jordan Henderson Al-Ettifaq Al-Nassr 2023-24Getty
جوردان هندرسوندوري روشن السعوديالإتفاقثقافة

قائد الاتفاق يخرج بتصريحات مفاجئة عن السعودية

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صدم النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط وقائد فريق الاتفاق، الجمهور الإنجليزي، بشأن الأوضاع في المملكة العربية السعودية!

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هندرسون قاد الاتفاق لتحقيق الفوز الثالث له في دوري روشن السعودي، ليصل إلى النقطة العاشرة، بعد مرور 5 جولات ببطولة دوري روشن السعودي.

ونشر هندرسون عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعبر فيها عن حبه وامتنانة للمملكة العربية السعودية، مُشيرًا إلى قوة المنافسة في دوري روشن السعودي.

المباراة التالية

وجاء نص تغريدة هندرسون كالآتي: "المملكة العربية السعودية، كرم الاستضافة وحماس الجماهير، الدوري الممتع وإحساس الفوز الذي لا يعوض، انتصار رائع ونتطلع لاجتماع بين القادة الآن".

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وكانت الجماهير الإنجليزية قد هاجمت دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية، حيث رأت أن العيش في السعودية سيكون صعبًا، وهو ما أظهر عكسه هندرسون قائد الاتفاق.

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  • 19030روبرتو فيرمينو
  • 8582نجولو كانتي
  • 22762مارسيلو بروزوفيتش
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204620 الأصوات

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