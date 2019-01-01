هندرسون: لم ينقصنا أمام إيفرتون سوى التسجيل، وعلينا التحلي بالعقلية المناسبة

القائد يُوجه رسالة لزملائه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول أن امتلاك العقلية المناسبة هو العامل الأهم والأكثر حسمًا في صراع ناديه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول تنازل عن صدارة البطولة لصالح مانشستر سيتي بتعادله المخيب مع إيفرتون 0-0 في الجولة السابقة، وهو التعادل الرابع للفريق في آخر 6 مباريات من البطولة.

العديد من الانتقادات بدأ تُوجه للاعبي الفريق، خاصة المهاجمين لإهدارهم الكثير من الفرص، ويرى هندرسون أن الحديث عن تلك الانتقادات لن يُغير شيئًا، بل الرد يجب أن يكون في الملعب.

إذ قال "ليس من الجيد الحديث عن الانتقادات، بل علينا الرد في الملعب. مازال لدينا الكثير من المباريات، والأمر يعود لنا لنرد على الجميع".

تصريحات وكيل بيل تُثير اهتمام مانشستر يونايتد

"كرة القدم تتعلق كثيرًا بالعقلية. الموهبة مهمة بالطبع، ونحن نمتلك الكثير منها، لكن ما نحن بحاجة لإظهاره بقوة في المباريات الـ9 القادمة ودوري الأبطال هو عقليتنا. نستطيع إنجاز ما نريده، والأمر يعود لنا على الملعب لنُظهر هذا".

أضاف النجم الدولي الإنجليزي عن المواجهة الأخيرة "لم ينقصنا أمام إيفرتون سوى إحراز الأهداف، لقد خلقنا ما يكفي من الفرص للفوز بتلك المباراة، ولو نجحنا بتسجيل هدف أو اثنين لكان هذا رائعًا".

أتم "الجميع كان سيقول "كان أداءً رائعًا خارج الملعب في الديربي"، لكن حين لا نسجل يبدأ الناس في تحليل المباراة بطريقة مختلفة".