هندرسون: لهذا السبب رفضت قميص ميسي

هندرسون يحكي لماذا لم يقم بتبديل قميصه مع ميسي عقب مباراة برشلونة وليفربول

قال متوسط ميدان ليفربول وفائد الفريق جوردان هندرسون إن نصيحة روي كين كانت السبب وراء رفضه تبادل القمصان مع ليونيل ميسي.

وكان ليفربول قد خسر ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يقلب النتيجة إيابًا ويفوز برباعية.

وحول ذلك، كشف قائد الريدز عن العديد من الكواليس والمشاعر التي عاش بها المباراتين، حيث الضربة التي كادت تطيح بهم خارج البطولة ثم معجزة التأهل.

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وقال هندرسون: "لقد شاركت من على دكة البدلاء في وقت مبكر من مباراة الذهاب عندما تعرض كيتا للإصابة، كانت المرة الأولى التي ألعب فيها أمام ليونيل ميسي"

وأضاف: "بالطبع كان الأمر مختلفًا، ورؤية ميسي في الملعب تختلف تمامًا عن رؤيته عبر شاشة التلفاز، إنه سريع للغاية، يتخذ قراراته بطريقة عجيبة، حتى الآن لا أصدق تلك الركلة الحرة الإعجازية التي سجلها رغم مرور كل هذه الفترة عليها"

وأردف: "لم أفكر في طلب قميصه، وباطبع لدي سبب وراء ذلك، حيث أخبرني روي كين حين كنت صغيرًا وألعب في سندرلاند أنه إذا طلبت قميصًا من أحدهم فذلك يعني أنك تخبره بحالة الرعب التي تشعر بها منه"

وتابع: "لقد كانت لحظات لا تصدق حين نجحنا في قلب النتيجة، لقد لعبت المباراة وأنا أشعر بآلام منذ أول 10 دقائق، ولكنني تحاملت على نفسي لأكمال اللقاء"

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يذكر أن ليفربول قد حقق لقب دوري الأبطال في ذلك العام بعدما فاز في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام بهدفين مقابل لا شيء.