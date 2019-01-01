هندرسون: التقدير الأهم لصلاح هو وجوده ضمن قائمة "الـ50 هدفًا"

الدولي المصري وصل لهدفه الـ50 مع الريدز في البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دافع جوردان هندرسون قائد ليفربول عن زميله محمد صلاح، موضحًا أن التقدير الأهم له هو وجوده ضمن قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من إحراز 50 هدفًا للفريق في الدوري الإنجليزي.

وكان اللاعب المصري قد أنهى صيامه عن إحراز الأهداف لـ8 مباريات متتالية بالتسجيل خلال مباراة انتصار الريدز على ساوثامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وتحدث هندرسون قائلًا عن الانتقادات الموجهة لزميله "أعترف أنني ضحكت حين سمعت وقرأت بعد مباراة ساوثامبتون أن صلاح أنهى صيامه عن التهديف بإحراز هدفنا الثاني".

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"لأكون منصفًا مع "الملك المصري"، لقد أثار نقطة جيدة خلال حديثه بعد المباراة بالإشارة لعدد المباريات التي انتظرتها لأسجل، صحيح أن مزحته كانت على حسابي لكني أحببت كيف قلب الأمور لصالحه ورد جيدًا على مذيعة سكاي سبورتس".

أضاف "الهدف هو الـ50 لمحمد صلاح في البريميرليج لصالح نادينا، لذا هو هدف خاص بالنسبة له. لاحظت فيما بعد أنه احتاج مباريات أقل من توريس وسواريز وفاولر ليصل لهذا العدد من الأهداف. تلك بعض الأسماء من تلك القائمة، وأكبر تقدير يحظى به صلاح هو بانتمائه لتلك المجموعة".

"حتى لو كان الهدف خاصًا بالنسبة له، فالأفضل في صلاح أن ما يهمه حقًا هو النتيجة وهذا كان واضحًا في احتفاله. هو مثلنا جميعًا، كان يُدرك أن الهدف مهم جدًا للناي ولطموحنا بالفوز بالمباراة والعودة لصدارة البريميرليج".

"لست ساذجًا لأأنكر أهمية الأرقام للمهاجمين والهدافين، كما أنها مهمة في الجانب الآخر للمدافعين وحراس المرمى. لكن مخطئ تمامًا من يظن أن الإنجازات والأرقام الشخصية أهم لدى اللاعبين من الفريق ونتائجه".

يُذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.