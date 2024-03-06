هنا الجنة والنار معًا .. انس يا رونالدو ما عشت قبل النصر!

الدون عاش تجارب كثيرة لكن السعودية مختلفة تمامًا

SHAHID

عاش كريستيانو رونالدو تجارب مختلفة خلال مسيرته الكروية، تحديدًا على الصعيد الجماهيري، إذ بدأ الأمر في بلاده، البرتغال، مع سبورتينج لشبونة، ثم بالانتقال إلى إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا على الترتيب، لكن تبدو تجربة النصر مع الجماهير السعودية مختلفة تمامًا.

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اختلاف تجربة النصر جماهيريًا مصدرها أمر أساسي وهو أن رونالدو اعتاد دومًا اللعب للأكبر في الدولة، ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، جميعهم الأندية الأولى في بلادهم، سواء من حيث السيطرة الإعلامية أو الجماهيرية والشعبية أو عدد الألقاب أو القدرة على حماية النجوم، لكن الوضع في النصر يختلف تمامًا.

النصر ليس النادي الجماهيري الأول في السعودية، وليس الأنجح والأقوى والأهم، خاصة في السنوات الأخيرة، فهناك الهلال الذي يتفوق على الجميع، وهناك كذلك الاتحاد والأهلي، هذا بجانب حالة التحفز الموجودة من عشاق ليونيل ميسي وبرشلونة.

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كل ذلك جعل رونالدو في موقف المواجهة مع الغالبية العُظمى من الجمهور في السعودية وليس التواجد معهم في جبهة واحدة، أي أن صاحب الـ39 عامًا انتقل من موقف القوة إلى الضعف جماهيريًا إن جاز التعبير.

وما زاد من صعوبة تلك المواجهة طبيعة المشجع العربي، فهو عاطفي ومتعصب إلى أبعد الحدود وغالبًا لا يتحلى كثيرًا بالروح الرياضية وقواعد احترام المنافس، وأيضًا يُقدم كل ما لديه ليُساعد فريقه على الفوز حتى لو كان عن طريق استفزاز نجوم الخصم ودفعهم لردود فعل متهورة يدفعون ثمنها غاليًا.

هذا نراه في هتاف الجمهور المتكرر لبطل العالم "ميسي ميسي" في جميع الملاعب ومن كل خصوم النصر ورونالدو، وقد نجح جمهور الشباب أخيرًا في انتزاع رد فعل سلبي من اللاعب تسبب في إيقافه لمباراة واحدة وتغريمه ماليًا.

إن نظرنا للأمر من الزاوية الأخرى، نجد أن رونالدو أصبح محاطًا بجماهير تعشقه إلى حد الجنون، فالجمهور النصراوي وجد في اللاعب رمزًا للقوة والشخصية والعقلية الفائزة، والأهم أداة للتفاخر بها على غيرهم من الجماهير .. نحن لدينا رونالدو، نحن لدينا الأفضل في العالم، نحن لدينا قائد المشروع السعودي الحقيقي.

وقد وجدنا كيف هتفت الجماهير للاعب في مباراة الحزم التي غاب عنها للإيقاف، وشاهدنا كيف كان رد فعل رونالدو وتأثره الكبير الذي وصل إلى حد البكاء!

هذه المشاعر والمشاعر المضادة اختبار جديد لرونالدو كرويًا، الإيجابية لم يجدها في الريال واليونايتد ويوفنتوس بتلك القوة، وحتى السلبية لم يختبرها أبدًا بتلك القسوة من جماهير برشلونة وليفربول وآرسنال وميلان وإنتر!

SHAHID