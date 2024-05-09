"هناك محادثات" .. رد مثير من ألفونسو ديفيس عن انتقاله إلى ريال مدريد

وكيله يقود المفاوضات

خرج ألفونسو ديفيس مدافع بايرن ميونخ، بتصريحات مثيرة للجدل عن إمكانية رحيله عن النادي الألماني والانتقال لريال مدريد في الصيف.

ديفيس شارك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال، أمس، الأربعاء، وسجل الهدف الأول في شباك الميرينجي، قبل أن يعود الأخير بثنائية لخوسيلو في الوقت القاتل جعلته يعبر إلى النهائي.

ومن جانبه قال الظهير الكندي لشبكة "CBS Sports" بعد المباراة:"هل سألعب هنا في سانتياجو برنابيو؟ في الوقت الحالي وكيل أعمالي يتحدث مع بايرن ميونخ، ومهما حدث، فأنا ممتن جدًا للنادي".

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وأضاف:"التقدم بهدف دون رد أمام ريال مدريد ليس كافيًا، هم ليسوا الفريق الذي يستسلم أبدًا".

جدير بالذكر أن عقد ديفيس مع بايرن ينتهي في يونيو 2025، وسط محاولات من النادي الألماني لإقناعه بالتجديد، ولكن مماطلة اللاعب تجعل إمكانية رحيله إلى ريال مدريد أكبر من استمراره في أليانز أرينا.