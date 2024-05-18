"هناك ضجيج بالخارج".. تشافي يتحدث بوضوح عن مستقبله مع برشلونة

قال إن النادي الكتالوني "يمنحه الهدوء"

كان مؤتمر تشافي هيرنانديز الخاص بمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني مركزًا على مستقبله أكثر من أي شيء آخر وسط الأنباء التي تتحدث عن رحيله عن برشلونة رغم إعلان استمراريته من قبل.

وقال تشافي عن هذه التقارير: "أنا واللاعبون نتفهم أن هناك ضجيجًا بالخارج، لكن الأمور كما هي عليه منذ جلسنا في هذه الغرفة لنعلن استمراريتي قبل 3 أسابيع">

وأضاف: "متأكد من ثقة الرئيس (لابورتا) بي، وكذلك ثقة ديكو، النادي يمنحني الهدوء والاتزان فيما يتعلق بهذا الملف".

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وأردف: "أنا سعيد لأنني في أفضل ناد بالعالم، النقد يجعلني أتحسن، ولدي رغبة كبيرة في إثبات أننا نستطيع المنافسة دائمًا".

وأكد تشافي أن تركيزه منصب أكثر من أي شيء آخر على "تأمين المركز الثاني" من خلال الفوز في مباراة رايو فاييكانو بالجولة 37 من الدوري الإسباني.